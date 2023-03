Anstieg der Tarife für Wohnungen und kommunale Dienstleistungen (HUS)

Mehr als 40 Prozent der Russen spürten den Anstieg der Preise für Wohnungen und kommunale Dienstleistungen im Januar 2023. So bemerkten 42 Prozent der Bürger einen Anstieg der Preise für Wohnen und kommunale Dienstleistungen. Auf die Frage, für welche grundlegenden Dienstleistungen die Preise im letzten Monat erheblich gestiegen sind, nannte jeder Fünfte medizinische Dienstleistungen (21 Prozent) und fast jeder Sechste (17 Prozent) Personenbeförderungsdienste. Die Umfrage wurde vom 3. bis 5. Februar 2023 unter 1500 Befragten ab 18 Jahren in 104 Siedlungen der Russischen Föderation, in 53 Regionen, durchgeführt.

Die Menschen kämpfen gegen die steigenden Preise mit Hilfe von Petitionen und Kundgebungen, die hauptsächlich von der revisionistischen Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) organisiert werden. Eine Frau aus der Krasnojarsk namens Olesya Vladimirova hat eine Petition gegen die Preiserhöhung ins Leben gerufen, die bereits von mehr als 100.000 Menschen unterzeichnet wurde.