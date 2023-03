„Antideutsche“ – mit ihrem Latein am Ende?

Die Massen in Israel demonstrieren gegen eine Regierung, die religiös-fanatisch-faschistische Leute unter ihren Ministern zählt. Frage an die „Antideutschen“: Wem wollt ihr in eurer Kritik an Kritikern der Politik des Staates Israel nun folgen? Der zunehmend rechten bis faschistoiden Regierung – oder den Kritikern der staatlich-israelischen Politik, die ihr zuvor als „Antisemiten“ verleumdet habt?

Was stellt sich angesichts der Entwicklung zunehmend klar heraus? Israel ist, entgegen eurem verschrobenen Weltbild, nicht der hehre antifaschistische Staat, der nur dazu da ist, jüdische Menschen vor dem angeblich faschistischen Wesen deutscher Nationalität zu bewahren. Israel ist nichts anderes als ein Klassenstaat mit imperialistischen Ambitionen. Es herrschen Monopole und Banken. Die Arbeiterklasse wird ausgebeutet. Gegenüber den Palästinensern praktiziert Israel eine brutale zionistische Apartheidspolitik.

Wo seid ihr also gelandet? Bei der Verteidigung Israels herrschender Klasse mit der Gallionsfigur Netanjahu. Eure wirre Ablehnung der deutschen Nationalität endet im israel-nationalistischen Sumpf. Wollt ihr euch entsprechend nicht nach Jerusalem begeben und den demonstrierenden Massen mutig euer niederschmetterndes Urteil entgegenschleudern: Antisemiten, Verräter!? So wie ihr es vor Jahren in Deutschland bei Veranstaltungen der israelischen Friedenskämpferin Felicia Langer fertiggebracht habt?