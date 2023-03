Beirut: Protest gegen entwertete Renten

Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG werden voraussichtlich am 27. März mit einem gemeinsamen Streik im Fernverkehr der Bahn und an Flughäfen den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen. Bei einer Pressekonferenz wollen sie heute über die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und im Bahnverkehr informieren. ver.di verhandelt mit Bund und Kommunen über neue Tarifverträge für rund 2,5 Millionen Beschäftigte. An kraftvollen Warnstreiks beteiligten sich Zehntausende. ver.di fordert 10,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant. Bei den Eisenbahnen fordert die EVG mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Gehältern will sie eine Steigerung von zwölf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die EVG hatte in der vergangenen Woche ein erstes Angebot der Bahn abgelehnt.