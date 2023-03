Credit Suisse von UBS übernommen - Neue Krisen entwickeln sich

Hier verschwanden auch die Milliarden des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos und seiner Frau Imelda, hier legten russische und ukrainische Oligarchen Milliarden in der „sicheren Schweiz“ an. Neuimperialistische Länder wie Saudi-Arabien oder Quatar bestimmen das Finanzgeschehen mit einem Aktienanteil von:





Saudische National Bank: 9,88 Prozent.

Qatar Holding: 5,03 Prozent.



Aber auch die US-Investmentgesellschaft BlackRock Inc. war im Geschäft mit Aktien von 3,97 Prozent dabei. Grüße an Friedrich Merz (CDU). Ende 2000 hatte die CS ca. 80.000 Beschäftigte, davon 28.000 in der Schweiz. Doch das allein herrschende internationale Finanzkapital dominierte mehr und mehr auch den schweizerischen Finanzmarkt mit Credit Suisse und UBS. Es finanzierte weltweit die imperialistischen Projekte von Nestlé, Glencore & Co. Am „Steuergeheimnis“ ließen sich Milliarden verdienen, genauso wie einst am „Nazi-Gold“ in Absprache mit und zum Nutzen des Hitler-Faschismus. Egal, ob es sich um offen faschistische oder reaktionär-faschistoide Systeme wie Saudi-Arabien handelte, dem internationale Finanzkapital geht es um den Maximalprofit. Es bestimmt das Geschehen auch in der Schweiz, an ihrem Sitz am Züricher Paradeplatz.

Aus der Credit Suisse Group AG wurde eine Credit International Group - einer der größten global tätigen Finanzkapitalisten. Die CS verwaltete 2022 ein Vermögen von ca. 1,3 Billionen Schweizer Franken (CHF). CS gehört zu der Gruppe der 30 global agierenden „systemrelevanten“ Großbanken. Nachdem die Saudi National Bank, als größter Aktionär der CS, Mitte dieses Monats bekannt gab, ihre Beteiligung an der CS mit ca. 10 Prozent nicht mehr zu erhöhen, war das der „Todesstoß“ für die Bank. Die Aktien brachen auf breiter Front ein. Am 15. März erreichte der Aktienkurs mit 1,55 Franken den tiefsten Wert. 2007 hatte die Aktie noch mehr als 90 Franken gekostet.