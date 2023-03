Am 30. Januar wurde bekannt gegeben, dass der Motorenhersteller Deutz Rechte zur Weiterentwicklung und zum Vertrieb von HDEP- und MDEG- Motoren von Daimler erworben hat. Die HDEP-Motoren sollen weiter in Mannheim gefertigt, aber bei Deutz vervollständigt werden. Bei MDEG will Deutz die Produktion selbst übernehmen. Nur der ShortBlock soll in Mannheim bleiben. Das ist für 2028 geplant. Werksleiter und Betriebsratsvorsitzender verkündeten das im Intranet überschwänglich als: „Ein guter Tag für Mannheim“.

Im Juli 2022 kam heraus, dass die amerikanische Firma Cummins nicht nach Mannheim kommt, um die Fertigung der mittelschweren Diesel zu übernehmen. Jetzt also Deutz. Daimler Trucks will nicht mehr in die Weiterentwicklung von umweltschädlichen Verbrennungsmotoren investieren. Nicht aus Liebe zur Umwelt. Die neue Entwicklung von Motoren mit Euronorm 7 ist ihnen einfach zu teuer.

Ersatzarbeitsplätze für ALLE Beschäftigten!

Für den Schutz der natürlichen Umwelt und Erhalt unserer Arbeitsplätze!

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich!