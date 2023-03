Eine echte Anleitung für die materialistische Betrachtung der Natur

Eine Streitschrift, die das „materialistisch begründete freie Denken in der Arbeiterklasse wiederbeleben“ soll, verspricht das Buch zu sein. Ich wurde nicht enttäuscht. Hier wird vom proletarischen Klassenstandpunkt aus mit der Methode des dialektischen Materialismus aufgezeigt, wie die bürgerliche Ideologie bewusst idealistische und metaphysische Deutungen sowie unwissenschaftliche Begriffe in die Naturwissenschaften einbringt und somit deren Wahrheitsgehalt trübt.

Mediziner oder Psychologen, die sich nur auf bestimmte Krankheitsmerkmale oder auf Traumata in der Kindheit als Krankheitsursache beziehen, anstatt den ganzen Menschen, seine Entwicklung, seine Umwelt, kurz: den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit systemisch verbunden mit seiner Umwelt zu sehen. Reiner positivistischer Individualismus ersetzt eine wissenschaftliche dialektisch-materialistische Analyse. So findet man kaum die materialistischen Ursachen für eine Erkrankung.