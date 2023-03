Das sogenannte Thermofenster

EuGH verurteilt die Abschaltung der Abgasreinigung von Mercedes

Nur VW habe betrügerisch dafür gesorgt, dass die Abgasreinigung in Autos weitgehend nur auf dem Prüfstand in Betrieb war und damit die Luft vergiftet habe. Doch damit kommt der Mercedes-Vorstand auch beim EU-Gerichtshof nicht mehr so ohne weiteres durch!

Von wb