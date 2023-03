Fabrikneue, stabile, klappbare Biertischgarnituren aus Holz

Am 19. März demonstrierten Hunderte Migranten in Toronto, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Ontario und größten Stadt des Landes. Sie forderten, dass alle Migranten, Arbeiter, Studierende, Familien und Flüchtlinge einen unbeschränkten Aufenthaltsstatus erhalten. Die Demonstranten machten deutlich, was es bedeutet, wenn man ohne gültige Papiere in Kanada überleben will - einen Arbeitsplatz zu finden ist sehr schwierig und wenn, dann sind die Arbeitsbedingungen und Löhne besonders schlecht, ohne dass man das Recht hat, sich dagegen zu wehren. Ähnliche Demos gab es auch in Vancouver, Montreal und Sudbury.