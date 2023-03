Ford-Vertrauensleute-Vollversammlung erklärt sich solidarisch mit den kämpfenden Borbet-Kollegen

Seit mehr als 70 Tagen stehen die Kollegen bei Borbet jeden Tag vor dem Tor und kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Das Werk in Solingen war das einzige der Borbet Gruppe, welches einen IG-Metall-Tarifvertrag durchgesetzt hatte. Hier soll eine gewerkschaftlich organisierte kampferfahren Belegschaft beseitigt werden.

Auch die Kollegen bei Ford in Köln und in ganz Europa sind seit 2018 von massivem Arbeitsplatzabbau bedroht. Aktuell sollen wieder 2300 Kollegen („sozialverträglich“) abgebaut werden. Die Ankündigung der Geschäftsleitung wurde offensiv von der Belegschaft beantwortet, deshalb wurde auch schnell eine Vereinbarung gemacht, um einen Arbeitskampf oder gar Streik zu verhindern. Das ist erst mal ein Erfolg, es muss aber der Kampf um alle Arbeitsplätze weiter geführt werden. Das geht am besten gemeinsam, das schlugen auch die Kollegen von Borbet vor.

Solidaritätserklärung der Vertrauensleute-Vollversammlung bei Ford Köln am 28.01.2023

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Borbet in Solingen,

seit Dezember kämpft ihr selbständig um eure Arbeitsplätze. Das ist ein mutiger Weg! Dazu senden wir euch solidarische Grüße. Borbet hat euch von heute auf morgen damit konfrontiert und 600 Kolleginnen und Kollegen gekündigt. Das lasst ihr euch nicht gefallen und dafür bekommt ihr und eure Familien viel Solidarität! Jeden Tag seid ihr am Werk und macht Mahnwachen! Auch bei Ford in Köln ist seit Montag klar, es werden weiter massiv Arbeitsplätze vernichtet. 65% der Entwicklung und 20% in allen Nichtproduktionsbereichen. Auf der außerordentlichen Betriebsversammlung hat sich die Geschäftsleitung noch nicht mal getraut, selbst diese Hiobsbotschaft zu verkünden, das musste der Betriebsrat machen. Jetzt liegt es an uns, wie wir den Kampf um unsere Arbeitsplätze führen. Bleibt stark, euer Kampf macht Mut und ist ein Signal, dass wir es selbst in der Hand haben.

Herzliche und solidarische Grüße, Vertrauensleute von Ford

Große Demo in Solingen am 25. März