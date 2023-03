Spendengala: Gute Laune, guten Hunger und 2-Euro-Stücke bereithalten!

Freut euch auf leckeres Essen und ein tolles Programm mit einigen Überraschungen. Bergmännische Utensilien, z. T. regelrechte Kostbarkeiten, kann man mit Glück und einem großzügigen Einsatz für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz nach Hause tragen. Überall werden jetzt in den örtlichen Geburtstagskassen der Hugo-Hauer-Geburtstagskasse und den Stadtgruppen von Kumpel für AUF die Kochbücher gewälzt: gefüllte türkische Paprika, Käsekuchen, Krustenbraten, typische „Kumpel-Frikadellen“ (heißt ordentlich groß) usw. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen ...

Spendenbarometer

Am Spendenbarometer wird fleißig gebastelt und der Kultursaal der Horster Mitte ist bereits „bergmännisch“ geschmückt. Damit das Spendenbarometer am morgigen Abend den Gesamtstand der Spendensammlung exakt erfassen kann, brauchen wir von allen Stadtgruppen zu Beginn eine Erfassung: wieviele Spenden wurden bisher insgesamt gesammelt, wieviel davon wurden bisher überwiesen, was ist noch in euren Kassen, und wollt ihr davon auf der Spendengala noch etwas übergeben. Am besten einen kleinen Zettel machen und bei der Spendenkasse an der Bühne abgeben. Auch alle neu gesammelten Spenden können dort abgegeben oder auf der Bühne mit einer kurzen Vorstellung offiziell überreicht werden. Glück Auf und viel Spaß – der Festauschuss

Bild von Karin Fuchs zum Sonderpreis

Am Bergbau-Utensilienstand kann man das abgebildete Aquarell von Karin Fuchs aus ihrer Serie "ruhrpottaquarelle" erwerben. Es zeigt den Spielplatz mit Sicht auf den Zechenturm hinter dem Restaurant "Pferdestall" der Zeche Zollern in Dortmund. Sonderpreis mit Passepartout: 80 €.

Palmowski-Holzschnitte in einer amerikanischen Versteigerung

Bei einer amerikanischen Versteigerung in Zwei-Euro-Schritten könnt ihr zwei Holzschnitte von Erich Palmowski erwerben. Sie sind gerahmt und 43 x 60 cm groß.