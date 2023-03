Russland

Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen: Textilfabrik in Kineshma bleibt erhalten

Von Genossen der Russischen Maoistischen Partei erhielten wir die Nachricht, dass nach Unruhe in der Bevölkerung die Weberei "Tomna" doch nicht geschlossen wird. Die Weberei befindet sich in Kineshma, einer Stadt in der Oblast Iwanowo.