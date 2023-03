Lebendig in Bild und Ton

Die Bedeutung von eindringlichen und revolutionären Filmen wächst, als Hilfe in einer Zeit großer Verwirrung. Spanische Kommunisten bedanken sich zum Beispiel für die einstündige Dokumentation über Friedrich Engels auf Spanisch, die sie in vielen Veranstaltungen zeigen konnten. Wir haben also schon viel geschafft.

Aber, wir wollen noch besser und vielfältiger werden! Die Mediengruppe Neuer Weg hat in den letzten Jahren bereits einen neuen Geschäftsbereich Bild und Ton aufgebaut. Derzeit wird eifrig daran gearbeitet, ein eigenes Ton- und Filmstudio zu eröffnen. Die MLPD will ihr Equipment ausbauen, um als Nutzer des Filmstudios ihre Produktionen weiterzuentwickeln. Dazu brauchen wir Eure Unterstützung für eine eigene mobile Ausrüstung, für Studiomiete und Produktionsaufträge.

Es geht um:

Professionelle Geräte und Räumlichkeiten für Aufnahmen und Nachvertonung.

Nutzung des Studios für Interviews oder Livesendungen.

Gut gemachte Hintergrundberichte.

Ausbau der internationalen Vernetzung und gegenseitige Unterstützung.

Wir freuen uns, dass die Mediengruppe mit dem Studiobetrieb allen Freunden und fortschrittlichen Organisationen auf antifaschistischer Grundlage Produktionsbedingungen zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung stellt. Nutzt das Angebot und macht es im Freundeskreis bekannt!

Eure Unterstützung ist gefragt!

Helft mit einer einmaligen oder Dauerspende beim Ausbau der Videoarbeit der MLPD in einem professionellen Studio!

Lasst Euch ausbilden als Videokorrespondent!

Spendet unter dem Stichwort „Video“ auf das Spendenkonto der MLPD.

GLS Bank Bochum

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00

Hier gibt es den Aufruf als Flyer