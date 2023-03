Rebellisches Musikfestival

Neues zu den Bands und Grußworte auf der Homepage

Das Rebellische Musikfestival, das in diesem Jahr in Truckenthal / Thüringen stattfinden wird, wirft seine Schatten voraus. In 66 Tagen, am 26. Mai 2023, werden die ersten Bands die Waldbühne im Ferienpark Thüringer Wald entern.

Von ffz