Noch sechs Tage bis zur Spendengala für die 3. internationale Bergarbeiterkonferenz

Die Konferenz ist von großer Bedeutung. Weltweit gibt es 20 Millionen Bergleute, die oft an der Spitze fortschrittlicher, demokratischer oder revolutionärer Bewegungen stehen. Die erste Konferenz fand 2013 in Peru statt, die zweite 2017 in Indien. Bisher beteiligten sich 45 Bergarbeiterbewegungen und Organisationen aus 24 Ländern und vier Kontinenten. Diese Kräfte haben sich in einem gemeinsamen internationalen Kampfprogramm darauf geeinigt, jeden imperialistischen Krieg zu bekämpfen. Bereits auf der 1. Bergarbeiterkonferenz haben sich die kämpferischen Bergleute geeinigt, dass die Bergleute für Arbeitsplätze und Umweltweltschutz kämpfen. Danach führten sie bedeutende Umweltkämpfe in Peru und Indien durch.

Auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz werden die Bergleute darüber beraten, wie sie aktiv werden, gegen die akute Gefahr eines Dritten Weltkrieges, die mit dem Ukrainekrieg von Russland und der aggressiven Politik von NATO, USA und EU akut wurde. Ein Bestreben ist es, Bergleute aus der Ukraine und aus Russland zu dieser Konferenz zu mobilisieren. Denn der Zusammenschluss der Arbeiter über Ländergrenzen hinweg ist die richtige Antwort auf den ungerechten Krieg, der um Rohstoffe, Macht und Vormachtstellung in der Region geführt wird auf Kosten der Arbeiter, der Frauen und der Kinder. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter! Die internationale Arbeitereinheit ist das Gebot der Stunde!

Dieses Projekt ist eine vorwärtsweisende Initiative für die gesamte Arbeiterbewegung – davon können alle lernen! Die große Kraft, die in der Bergarbeiterbewegung liegt, ist national und international ein Aktivposten gegen Erscheinungen der Resignation, „dass man eh gegen die da oben nicht ankommt“. Es ist würdig, von allen Arbeiterinnen, Arbeitern und Werktätigen unterstützt zu werden. Darum spendet für die Finanzierung dieser Konferenz und nehmt selbst daran teil!

Ein Höhepunkt der Spendensammlung ist die Spendengala der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF und der Geburtstagskasse Hugo Hauer am Samstag, dem 25. März, Beginn um 18:00 Uhr, Einlass ab 17:00 Uhr. Es erwartet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein tolles internationales selbst organisiertes Buffet, die Vorstellung der Geburtstagskassen, Bergarbeiterkultur und festliche Übergabe von Spenden, sowie Wissenswertes zur Konferenz. Der Eintritt ist frei, das Buffet kostet 13 €, ermäßigt 10 € und für Kinder 5 €.

Das selbstorganisierte Buffet ist ebenfalls ein Beitrag zu den Spenden. Jeder bringt etwas mit, bzw. jeweils fünf Teilnehmer organisieren gemeinsam ein Fleischgericht, eine Beilage, einen Salat und einen Nachtisch. Jeder Essensbeitrag sollte für ca. zehn Personen sein, damit wir ein rauschendes Fest feiern können. Warme Gerichte werden auf einer Induktionsplatte erwärmt - deshalb bitte das Essen in geeigneten Töpfen mitbringen.

Fast täglich gibt es jetzt Spendeninitiativen – wie z.B. Trödel verkaufen, Sammeln vor einem Betrieb, unter den Nachbarn und Arbeitskollegen. Alle diese Initiativen wollen wir gerne kennenlernen und bitten darum, dass die Spenden mit einer kurzen Vorstellung auf der Bühne übergeben werden. Im Eingangsbereich gibt es dafür eine Anmeldestelle. Da unter anderem auch die Kinderorganisation Rotfüchse eine Sammelaktion durchführt, ist die Übergabe von Spenden durch Kinder und Rotfüchse am Beginn der Spendengala geplant.

Allen ein herzlcihes „Glück AUF“

Der Festausschuss der Spendengala

Hier der Einladungs- und Programmflyer