Probleme mit Strom und Heizung während der Winterkälte

Wir erhielten eine offizielle Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten der Staatsduma G.P. Kamnev (KPRF-Fraktion) zur Situation der Unterbrechung der Warmwasserversorgung und der Heizung im Dorf Iglino in der Republik Baschkortostan (eine Region in Russland). Die Antwort kam von der Bezirksverwaltung (obwohl das Ersuchen offiziell an ranghöhere Beamte der Republik gerichtet war; offensichtlich wurde es an die lokale Ebene weitergeleitet).

Das Problem besteht darin, dass die Bewohner des Dorfes neue Stromnetze benötigen, da die alten den Belastungen nicht standhalten können, da die Bevölkerung des Dorfes in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen hat. Gleichzeitig hat sich "Bashkirenergo" (das für das Stromnetz zuständige Unternehmen) nicht die Mühe gemacht, neue Stromnetze zu installieren. All das ist nur die Hälfte des Problems. Viel schlimmer ist es, wenn es bei kaltem Wetter zu mehrstündigen Stromausfällen kommt, wie es Anfang Januar der Fall war.

Die meisten Häuser im Dorf haben entweder einen elektrischen Gasboiler oder eine elektrische Heizung. Wenn es also keinen Strom gibt, gibt es auch kein warmes Wasser und keine Heizung.

Was ist in der offiziellen Antwort zu lesen? Nun, erstens eine Erklärung der bereits bekannten Tatsachen, dass die Verwaltung des Dorfes den Bewohnern während der Stromausfälle aktiv geholfen hat, die frostige Jahreszeit zu überstehen, indem sie insbesondere einen vorübergehenden Aufenthaltsort für sie organisierte (für 260 Personen), ihnen warmes Essen und Getränke brachte usw. All dies ist richtig. Dafür danken die Bewohner selbst (und wir) ihnen nochmals.

In der Antwort behaupten sie, dass die Unterbrechung in den frostigen Januartagen nur mehr als drei Stunden gedauert habe. Wie die Einwohner des Dorfes sagen, waren es aber zwischen fünf und sieben Stunden. Der Grund, so die Beamten, sei ein Kabelbruch. Was letzteres betrifft, so war es vielleicht so, darüber wollen wir hier nicht streiten. Dennoch wollen wir die Antwort zitieren: "... Am 8. Januar 2023 kam es zu einem Notstromausfall. Dauer drei Stunden und vier Minuten. Von 18.10 Uhr bis 21.14 Uhr. Der Grund für den Ausfall ist ein Drahtbruch in der Stromleitung ... ".

Wie kann man dieses Problem lösen? Wie lässt sich das Problem der starken Belastung des Stromnetzes in der frostigen Jahreszeit (die Verwaltung räumt diese Tatsache ein) in Bezug auf dieses Dorf lösen? Aus der Sicht der lokalen Beamten ist es notwendig, den Stromverbrauch zu begrenzen! Außerdem kann man sich nicht willkürlich an die Stromnetze anschließen. Den Verfassern der Antwort zufolge wurden "42 Akte über den nicht vertragsgemäßen Verbrauch von elektrischer Energie erstellt".

Das Problem bleibt. Das Unternehmen "Bashkirenergo" ist offensichtlich nicht gewillt, das Stromnetz in dem Gebiet auszubauen. Ungeplante Ausfälle für zwei bis drei Stunden? Gewöhnen Sie sich daran. Vielleicht werden wir uns mit all dem befassen, wenn es sich für uns rentiert, aber nicht jetzt.

Auf jeden Fall muss das Problem gelöst werden; es sollte also nicht so bleiben, wie es ist.