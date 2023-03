Probleme mit Strom und Heizung während der Winterkälte

Wir erhielten eine offizielle Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten der Staatsduma G.P. Kamnev (KPRF-Fraktion) zur Situation der Unterbrechung der Warmwasserversorgung und der Heizung im Dorf Iglino in der Republik Baschkortostan (eine Region in Russland). Die Antwort kam von der Bezirksverwaltung (obwohl das Ersuchen offiziell an ranghöhere Beamte der Republik gerichtet war; offensichtlich wurde es an die lokale Ebene weitergeleitet).

Das Problem besteht darin, dass die Bewohner des Dorfes neue Stromnetze benötigen, da die alten den Belastungen nicht standhalten können, da die Bevölkerung des Dorfes in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen hat. Gleichzeitig hat sich "Bashkirenergo" (das für das Stromnetz zuständige Unternehmen) nicht die Mühe gemacht, neue Stromnetze zu installieren. All das ist nur die Hälfte des Problems. Viel schlimmer ist es, wenn es bei kaltem Wetter zu mehrstündigen Stromausfällen kommt, wie es Anfang Januar der Fall war.

Die meisten Häuser im Dorf haben entweder einen elektrischen Gasboiler oder eine elektrische Heizung. Wenn es also keinen Strom gibt, gibt es auch kein warmes Wasser und keine Heizung.

Was ist in der offiziellen Antwort zu lesen? Nun, erstens eine Erklärung der bereits bekannten Tatsachen, dass die Verwaltung des Dorfes den Bewohnern während der Stromausfälle aktiv geholfen hat, die frostige Jahreszeit zu überstehen, indem sie insbesondere einen vorübergehenden Aufenthaltsort für sie organisierte (für 260 Personen), ihnen warmes Essen und Getränke brachte usw. All dies ist richtig. Dafür danken die Bewohner selbst (und wir) ihnen nochmals. ...

