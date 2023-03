Redebeitrag der MLPD Heilbronn ist online

Der MLPD Kreisverband Heilbronn und die Umweltgruppe der MLPD beteiligten sich am Samstag, 18. März, an einer gemeinsamen Aktion mit „Heilbronn for Future“, DIE LINKE Heilbronn, dem Kurdischen Gesellschaftszentrum, „Kollektiv 74“ und weiteren Organisationen zum Internationalen Tag der politischen Gefangenen. Der Schwerpunkt in Heilbronn lag dabei auf der Solidarität mit den Klima-Aktivisten. In einem Redebeitrag setzte sich die MLPD für politische Streiks und internationale Massenbewegungen gegen die begonnene Umweltkatastrophe ein.

Hier gibt es den Redebeitrag auf dem Online-Portal www.meine.stimme.de.