Solidarität mit dem sahrawischen Studenten Hussein Al-Bashir Ibrahim Amaador

Die Jugend und Studenten in der Westsahara haben angekündigt, eine internationale und nationale Kampagne zu starten, um den sahrawischen Studenten und politischen Gefangenen #Husseim_Bashir_Ibrahim_amaador (Saddam) zu unterstützen. Er führt seit 40 Tagen einen Hungerstreik im Gefängnis der marokkanischen Besatzung in Ait Meloul.

Er begann den Hungerstreik am 20. Februar 2023 aus Protest gegen die willkürliche Festnahme sowie gegen systematisches und rassistisches Vorgehen durch die Gefängnisverwaltung der marokkanischen Besatzung. Diese wird durch den Leiter und die Angestellten des Gefängnisses in Ait Meloul verkörpert.

Wir sind zutiefst besorgt über die Gesundheit und Lebenssituation von Hussein Al-Bashir Ibrahim Amaador im Gefängnis in Ait Meloul. Er ist einer willkürlichen Festnahme ohne einen fairen Gerichtsprozess, Folter und medizinischer Vernachlässigung ausgesetzt. Außerdem wird ihm das Recht auf Kontakt und Besuch verwehrt, was seinen gesundheitlichen und psychischen Zustand noch verschlechtert hat.

Wir erinnern daran, dass Hussein Al-Bashir Ibrahim Amaador (Saddam), 1994 geboren und Jurastudent an der Ibn Zahr Universität im marokkanischen Agadir, ein politischer Aktivist ist, der mit einem der Todesboote 2019 nach Spanien gefahren ist, um dort politisches Asyl zu beantragen. Die spanischen Behörden haben ihn aber am 19. Januar 2019 an die marokkanischen Behörden zurückgeführt, wodurch sie für einen Aufschrei des internationalen humanitären Rechts gesorgt haben.

Der politische Gefangene Hussein Al-Bashir Ibrahim Amaador mit der Gefangenennummer 76019, wurde von einem marokkanischen Richter zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt - als Vergeltung für seine Ablehnung gegenüber der marokkanischen Besatzung.

Deswegen rufen wir alle Sahrawis, alle solidarischen Menschen, alle Ausländer und Medienvertreter auf, diese Kampagne zu unterstützen, um die Behörden der marokkanischen Besatzung und die Verwaltung des Gefängnisses unter Druck zu setzen. Sahrawi-Politische-Gefangene brauchen all ihre Rechte, allen voran der sich im Hungerstreik befindende Genosse Hussein Bashir Ibrahim. Wir bitten darum, mit internationalen Organisationen, Botschaften und Konsulaten in Kontakt zu treten.

WhatsApp: 2165291621

Email: savesadamme2023@gmail.com