Straßenbahnfahrer aus Halle grüßt seine Kolleginnen und Kollegen in Leipzig

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mein Name ist Frank Oettler. Ich arbeite bei der Halleschen Verkehrs-AG seit 33 Jahren. 26 Jahre war ich Straßenbahnfahrer in einer 6-Tage-Arbeitswoche und einem chaotischen Schichtsystem. Jeden Tag zu einer anderen Zeit anfangen und aufhören. Sowas macht krank. Laut Gutachten der BG Bahnen werden statistisch wegen solcher Umstände Straßenbahnfahrer nach 15-20 und Busfahrer nach 20 Jahren "fahrdienstuntauglich". Schade, dass wir in Sachsen-Anhalt jetzt nicht mit Euch gemeinsam streiken dürfen. Wir brauchen halt dringend ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht. Jedenfalls gratuliere ich Euch zu Eurer Streikverlängerung. Richtig so!