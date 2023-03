Streik gegen Anhebung des Rentenalters auf 65 Jahre

Am Dienstag fanden in den USA an 100 Orten Protestaktionen gegen vier US-Banken statt, die in die Finanzierung der Förderung von fossilen Brennstoffen verwickelt sind. Vor allem ältere Menschen versammelten sich vor Niederlassungen von vier US-Großbanken, die am meisten Kapital im Öl- und Gassektor investiert haben: Chase Bank, Wells Fargo, Citibank, Bank of America und JPMorgan Chase. Insgesamt beteiligten sich Tausende. Die Protestierenden zerschnitten vor den Niederlassungen Kreditkarten der entsprechenden Banken und sangen Protestlieder. Auch Jüngere schlossen sich an.