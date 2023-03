Tatkräftige Unterstützung für ein fortschrittliches Ton-/Filmstudio im Ruhrgebiet gesucht

In Gelsenkirchen entsteht gerade ein fortschrittliches Ton- und Filmstudio, das solche und weitere Vorhaben unterstützen und realisieren möchte. Damit dieses zukunftsweisende Projekt in Kürze Wirklichkeit und die Bau- und Renovierungsmaßnahmen dafür abgeschlossen werden können, stützen wir uns auf eine engagierte Subbotnik-Bewegung. Die Subbotnik-Bewegung kommt aus der Zeit der jungen sozialistischen Sowjetunion, in der Arbeiter freiwillig über ihre bezahlte Arbeitszeit hinaus zum Aufbau des Sozialismus beitrugen. Alle, denen die Idee eines fortschrittlichen Ton- und Filmstudios auch am Herzen liegt, sind gefragt.

In der Kalenderwoche 13 (27.03. - 02.04.) werden Unterstützer für das Anbringen von Kabelkanälen an die Wand und das Anbringen von Steckdosen und Schalter gebraucht. Ebenso zum Verlegen eines Klick-Vinyl-Bodens, was möglichst auch mit längerer Zeit am Stück erfolgen soll.

In Kalenderwoche 14 (03.04. - 09.04.) und 15 (10.04. - 16.04.) liegt ein besonderer Schwerpunkt auf die Verlegung elektrischer Leitungen und Netzwerkkabel durch Kabelkanäle, dem elektrischen Anschluss der Verteilung sowie von Steckdosen, Schalter, Deckenlampen und weiteren elektrischen Geräten.

Die Kernarbeitszeiten in den Wochen sind 8 bis 16 Uhr. Es ist aber auch möglich für Leute, die erst später können, bis 21 Uhr zu arbeiten.

Die ganze Zeit über brauchen wir Helfer zum Säubern von Fliesenwänden und Fenstern, dem Herrichten der neuen Räumlichkeiten, dem Anbringen von Leisten, dem Rückbau nicht mehr genutzter Räumlichkeiten, usw.

Insbesondere den Karfreitag, 07.04. wollen wir als freien Tag mit möglichst vielen Helfern und Unterstützern nutzen. Hier wollen wir um 9 Uhr beginnen. Für entsprechende Verpflegung wird natürlich gesorgt.

Wendet euch an

VermögensVerwaltungsVerein Horster Mitte e.V.

Telefon: 0209 38068066

Mail: info@vvv-horstermitte.de

Wir freuen uns auf Euch und eure Mitarbeit!