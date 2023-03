Tolles Programm bei Spendengala und Festessen der Hugo-Hauer-Geburtstagskasse am 25. März

Wachsende Vorfreude. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein schönes, buntes Programm. Neben Spendeninitiativen wie dem Bergbauutensilienstand, einer Tombola, einer amerikanischen Versteigerung, erwartet euch ein tolles Buffet mit den kulinarischen Köstlichkeiten der Stadtgruppen und Geburtstagskassen.

Wer an den Spendengalas für die 1. und die 2. Internationale Bergarbeiterkonferenz teilgenommen hat, weiß, was das für ein begeisternder Wettbewerb ist, wenn die verschiedensten Spendeninitativen uns mit steigender Spannung unserem Ziel von insgesamt 40.000 Euro an diesem Abend einen großen Schritt näher bringen.

Natürlich wird ebenso gemeinsam gesungen, gefeiert und getanzt. Es gibt aktuelle Informationen über die Bergarbeiterkonferenz und die Möglichkeit, sich für die Teilnahme einzutragen. Und es gibt eine weitere Initiative: Einen Button zur Werbung für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz und ihre Unterstützung. Er kostet im Verkauf 2 Euro und kann für den Einsatz an den Orten gerne in größeren Mengen für 1 Euro pro Stück dort erworben werden.

Der Eintritt ist frei. Die Mitglieder der Geburtstagskassen erhalten Wertmarken über 17,50 Euro für Essen und Getränke. Alle anderen können Wertmarken für das Buffet (13 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder 5 Euro) an der Kasse erwerben.

Wann und wo: Kultursaal der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1c, 45899 Gelsenkirchen. Einlass ist um 17.00 Uhr. Beginn um 18.00 Uhr.

Wir freuen uns auf euch!

Noch zwei Tage bis zur großen Spendengala!