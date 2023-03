Walsumer Märzgedenken 2023

Die kulturelle Veranstaltung steht in der Tradition der kämpferischen und revolutionären Bergarbeiterbewegung aus den 1920er Jahren. Das Gedenken wird auch die 104 auf dem Friedhof beerdigten Zwangsarbeiter ehren. Ein besonderer Anlass ist dieses Jahr der 100. Geburtstag des Ukrainers Ivan Bugulez am 5. März. Er starb 1944 in einem Bombenangriff und steht stellvertretend für 13 Millionen im Zweiten Weltkrieg verschleppten Menschen, vor allem aus Russland und der Ukraine. Die Initiatoren werden auch eine Informationstafel vorstellen, die in den nächsten Tagen am Mahnmal eingerichtet wird.

Das März-Gedenken findet unter der Schirmherrschaft des Wehofener Ex-Betriebsrates der Schachtanlage Walsum, Heinz Berning, statt. Es laden ein die Walsumer Initiative Erinnern gegen Rechts und Kumpel für AUF, Regionalgruppe Niederrhein.

Wir treffen uns am Friedhofseingang, Grußworte und kulturelle Beiträge bitte anmelden bei Wolf-Dieter Rochlitz, wodiro@web.de

im Anschluss laden wir zu Kaffee und Kuchen anlässlich einer Geburtstagsfeier ein

Sonntag, 26. März 2023, 14 Uhr am Mahnmal der „Märzgefallenen 1920“, Friedhof Alt-Walsum, Königstraße 92, 47178 Duisburg

Pressemitteilung zum Märzgedenken