1000 Bahn-Kolleginnen und -Kollegen ziehen kämpferisch durch Duisburg

Schon um 6 Uhr früh hatten sie ihren großen Streiktag begonnen, gemeinsam mit ver.di-Kolleginnen und -Kollegen und Vertretern von Fridays for Future. Parallel streikten die DVG-Angestellten auf den Betriebshöfen von Bussen und Straßenbahn in Duisburg den ganzen Tag.

„Es riecht nach Generalstreik – und das ist auch angemessen – das bekräftigte auf der Bühne nicht nur die ver.di-Vertreterin Nina Dusper, die mit Kolleginnen herzliche Grüße und Solidarität vom Sana-Klinikum in Duisburg überbrachte. Das sahen auch viele Kolleginnen und Kollegen so und waren sichtlich stolz auf ihren großen Streiktag und die Verantwortung, die sie damit für die gemeinsamen Interessen der Arbeiter und Angestellten übernehmen.

Zurecht! Toll, dass so viele teilnahmen, obwohl bei der EVG anders als bei ver.di der Warnstreik nicht bezahlt wird, die Kollegen also auf eigene Kosten streikten. Dass jetzt endlich was passieren muss, dass höhere Löhne dringend gebraucht werden, aber mindestens genauso dringend mehr Leute, v.a. junge eingestellt werden müssen, war einhellige Meinung.

Die Vertreterin der EVG-Azubis ging den Eisenbahner-Vorstand direkt an: Er spricht davon, dass er mehr junge Kollegen für die Bahn gewinnen will, dann soll er ihnen gefälligst einen ordentlichen Lohn und vernünftige Arbeitszeiten bieten. Auch die Verkehrswende war ihr ein wichtiges Anliegen. Das Flugblatt der MLPD, das den Streik voll unterstützt und dazu aufruft, einen europaweiten Protest- und Streiktag zu organisieren, kam bei den meisten Kollegen gut an, auch wenn sie meinten: Das ist aber nicht so einfach zu organisieren. Ein Teil der Kollegen lehnte bewusst ab, manche meinten dann aber nach kurzem Gespräch doch: Na, dann gib doch mal her!!

Solidaritätserklärung der MLPD Duisburg