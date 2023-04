400 von uns reichen, den Laden lahmzulegen

Insgesamt dreieinhalb Stunden lief kein T6, T7 oder ID Buzz vom Band. Die Werksleitung hat gar nicht erst probiert, die Produktion weiterzuführen, denn in manchen Gruppen machen Leiharbeiter 60 bis 70 Prozent der Kollegen aus. Entsprechend gute Stimmung herrschte auf der Kundgebung der IG Metall vor der Halle. Betriebsräte der Autovision prangerten die Spaltung der Belegschaft durch den VW-Konzern an. Es ist doch wirklich an Dreistigkeit kaum zu überbieten, allen Kollegen mit Festvertrag bei einer der dutzenden Tochterfirmen die erkämpften Lohnerhöhungen aus der Haustarif- und der Metalltarifrunde im Herbst 2022 zuzugestehen, aber den Leiharbeitern der konzerneigenen Leiharbeitsfirma Autovision nicht! Lauter Beifall, als Vertrauenskörperleitung und Betriebsräte der IG Metall bei VW Hannover ihre volle Solidarität für die Durchsetzung der gleichen berechtigten Forderungen erklärten: „Wir sind eine IG Metall im Werk“. Voller Stolz wurden die Schals zum Foto hochgestreckt – wir sind bereit zum Vollstreik, wenn die Forderung nicht erfüllt wird!

Für viele Zeitarbeiter geht es auch um weit mehr als um höhere Löhne: Die ganze Zwei-Klassen-Spaltung ist menschenunwürdig. Für die sind sie nur Objekte, die man im kommenden Jahr wieder loswerden will, wenn ein Fahrzeugmodell ausläuft. Umso wichtiger deshalb, dass große Teile der Stammbelegschaft den Warnstreik unterstützten. Viele kommen selbst aus der Leiharbeit. Man kennt diese Mühle von Angst und Bangen und ist empört über den Umgang mit den Zeitarbeitern. Aber es nahmen nur wenige Kollegen aus der Stammbelegschaft teil, weil die Werksleitung zwar die Bänder anhielt, die Kollegen aber zu Qualitätsunterweisungen und Aufräumen bzw. Fegen verdonnerte. Immerhin – jetzt weiß auch der Letzte, wie es um das geheuchelte Verständnis der Manager für uns Arbeiter bestellt ist.

In Emden legten ebenfalls 800 Zeitarbeiter die Produktion lahm. In Osnabrück 300 Kollegen.

