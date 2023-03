Bundeskanzler Kanzler Scholz bestätigt: "Leopard 2"-Kampfpanzer an Ukraine geliefert

Der anhaltende Streik der Müllarbeiter in Paris hat sich zu einem wichtigen Symbol des entschlossenen und hartnäckigen Widerstands gegen die Politik von Präsident Macron entwickelt. Während vergangene Woche die Behörden in Paris einzelne Müllwerker verpflichteten, z.T. unter Polizeischutz Müll einzusammeln, konzentrierte sich am Montag der Widerstand in der Müllverbrennungsanlage Ivry-sur-Seine am Stadtrand. Die Arbeiter haben die Anlage besetzt und als die Polizei diese stürmen wollte, standen Hunderte Menschen, darunter Eisenbahner und viele Studierende, davor. Die Polizei zog erstmal ab. Der Streik der Müllwerker findet besonders viel Unterstützung wegen ihrer harten Arbeitsbedingungen. Ein weiterer Erfolg: seit Montag streiken auch die Beschäftigten des privaten Müllentsorgungsunternehmens Derichebourg, die bisher in einigen Stadtteilen den Müll entsorgt hatten.