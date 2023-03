„Der größte Streik seit Jahrzehnten legt das deutsche Transportgewerbe lahm“

In einem der größten Streiks seit Jahrzehnten haben am Montag, 27. März, Flughäfen und Bahnen in Deutschland ihren Betrieb lahmgelegt.

Zu dem Streik hatten die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG aufgerufen. Sie fordern Lohnerhöhungen entsprechend der Inflationsrate in Deutschland, die im Februar 9,3 Prozent erreichte.

Der Streik begann um 5 Uhr morgens und betraf die meisten Flughäfen des Landes, darunter Frankfurt, München und Berlin. Darüber hinaus waren auch Fern- und Nahverkehrszüge von den Streiks betroffen, was in der Geschichte des Landes selten vorkommt. Fast 30.000 Eisenbahner beteiligten sich an dem Streik.

Der Streik soll bis um Mitternacht dauern. Die Gewerkschaften erklären sich bereit, den Streik zu verlängern, falls die Forderungen nicht erfüllt werden.

Wie die Presse berichtet, wurden nach Angaben der ADV (Vereinigung der Flughäfen des Landes) insgesamt 380.000 Flüge gestrichen. Der Verband sagte auch, dass der Streik eine Strategie sei, „um die Streiks nach dem Vorbild Frankreichs zu eskalieren", wo es viele Tage des Protestes gegen die Rentenreform gibt. ...

Während sich die Regierungen in Militärausgaben stürzen und zum Ausgleich immer mehr Sparmaßnahmen ergreifen, wird die Bevölkerung von Tag zu Tag wütender und wütender.

Die CSP-Conlutas drückt ihre Solidarität mit der Mobilisierung in Deutschland aus, in der Erwartung, dass sie die Kämpfe in Frankreich stärkt und die gesamte Region, die unter der globalen kapitalistischen Krise leidet, inspirieren wird. Alle Unterstützung für den Kampf im Transportsektor in Deutschland!