„Der palästinensische Befreiungskampf“ in verschiedenen Sprachen

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die ICOR hat seit ihrer Gründung immer aktiv den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes unterstützt. Diese Online-Zeitung erscheint aus Anlass des von der 4. ICOR-Weltkonferenz beschlossenen Palästina-Solidaritätstages am 30. März 2023.

Verschiedene ICOR-Mitgliedsorganisationen legen darin kurz ihre Position zur Palästina-Frage dar. Zudem gibt es Gastbeiträge von Organisationen, die nicht in der ICOR sind. Die Zeitung soll dazu dienen, die Diskussion über die Palästina-Frage zu vertiefen und voranzutreiben. Die einzelnen Beiträge wurden von den jeweiligen Organisationen erstellt. Sie geben die Ansichten und Positionen der Organisation wieder, von der sie geschrieben wurden, und werden in ihrer Verantwortung veröffentlicht. Die ICOR teilt nicht alle in den Beiträgen dargelegten Positionen.

Die Organisationen haben ihre Beiträge entsprechend ihren Möglichkeiten übersetzt. Um die Beiträge so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, haben wir die Texte automatisch mit deepL übersetzt, wenn keine Übersetzung vorlag. Texte, die mit deepL übersetzt wurden, sind entsprechend gekennzeichnet. Geplant ist auch, dass nach dem Aktionstag eine zweite online Zeitung herauskommt, mit Aktionsberichten, aber auch Beiträgen, die sich kritisch mit anderen in der jetzigen Online-Zeitung auseinandersetzen wollen. ...

Berlin: ICOR-Solidaritätstag zum "Land Day Palestine". Als Teil der Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf initiiert und unterstützt die revolutionäre Weltorganisation ICOR am 30. März 2023 Aktivitäten anlässlich des „Land Day Palestine“. In Berlin-Neukölln führen Mitglieder der MLPD und des Demokratischen Komitee Palästina einen gemeinsamen Aktionsstand mit Kurzreden, offenem Mikrofon und Kultur durch. Die Aktion ist von 16 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Hermannplatz in Berlin Neukölln.

Hier gibt es die Online Zeitung auf Arabisch

Hier gibt es die Online Zeitung auf Deutsch

Hier gibt es die Online Zeitung auf Englisch

Hier gibt es die Online Zeitung auf Spanisch

Hier gibt es die Online Zeitung auf Französisch

Hier gibt es die Online Zeitung auf Russisch