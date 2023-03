Die Miseren im Öffentlichen Dienst und im ÖPNV sind nicht vom Himmel gefallen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Heilbronner Montagsdemo erklärt sich solidarisch mit Eurem Streik! Wir erleben alle die ungebremste Inflation, mit der die Lasten von Krisen und Krieg auf uns und unsere Familien abgewälzt werden. Die gewerkschaftlichen Forderungen sind mehr als gerechtfertigt. Wir lassen uns von den Verbänden, die jetzt Zeter und Mordio schreien, nicht spalten. Wir unterstützen den vollen Einsatz der gewerkschaftlichen Kampfkraft für Urabstimmung und Vollstreik.

Der Personalmangel und die Misere im Öffentlichen Dienst und im Öffentlichen Nahverkehr sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind ein Ergebnis politischer Entscheidungen. Hunderte von Milliarden Euro werden für Aufrüstung und Waffenexporte bereitgestellt. Für die Bahn und den ÖPNV fehlt dann das Geld. Daher müssen wir uns in Deutschland das Recht auf politische Streiks erkämpfen. Wir treten für sofortigen Frieden in der Ukraine ein und sind nicht bereit, diesen Krieg zu bezahlen.

Wir haben es mit starken Gegnern zu tun. Daher ist es ein wichtiges Signal, mit mehreren Gewerkschaften gemeinsam zu kämpfen und die Kräfte zu bündeln. Auch die ver.di-Aktionstage - gemeinsam mit der kämpferischen Frauenbewegung und der Umweltbewegung - sind etwas Neues. Rückenwind bekommen wir von den Kolleginnen und Kollegen in Frankreich und aus anderen europäischen Ländern, die ihre sozialen Rechte gegen die jeweiligen Regierungen verteidigen. Wir unterstützen den Vorschlag, einen europaweiten Protest- und Streiktag zu organisieren. An Tagen wie diesen bestätigt sich: ALLE RÄDER STEHEN STILL, WENN DEIN STARKER ARM ES WILL!