Ein Ausweg aus den Krisen des Kapitalismus

Bereits heute treibt die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit Millionen in die Flucht. Die unaufhaltsam in Gang gesetzten Prozesse werden diese Entwicklung dramatisch beschleunigen, und unzählige Menschenleben kosten. Die Krise der bürgerlichen Umweltforschung steht der Lösung der Menschheitsaufgabe unvereinbar im Weg, diese Entwicklung abzudämpfen oder gar zu stoppen. Deswegen kommt es nicht so sehr darauf an, ob man sich schon immer für Naturwissenschaft interessiert hat, oder ob einem die Physik in der Schule unverständlich geblieben ist. Das Buch versteht sich als „Streitschrift, die die Arbeiterklasse herausfordert, sich im Bündnis mit fortschrittlichen Studierenden und Wissenschaftlern die führende Rolle in der weltanschaulichen Kritik an der bürgerlichen Naturwissenschaft zu erobern.“

Es hilft, die richtigen Erkenntnisse von den idealistischen Mythen der bürgerlichen Wissenschaft zu unterscheiden und diese vom Standpunkt des wissenschaftlichen Fortschritts aus zu kritisieren. Es weist den Weg vorwärts zu einer sozialistischen Wissenschaft, die auf Grundlage des dialektischen Materialismus eine Forschung im Interesse der Menschheit verwirklichen wird.