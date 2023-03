Frühling – du kannst kommen!

Fast ein Hektar Rasen wurde geschnitten und die Ränder von Campingplatz und Sportplatz wurden schön gemacht. Unsere fünfköpfige REBELL-Truppe hat mindestens 100 Meter Hecke, Böschung und zugewachsene Wege beschnitten, und das stachlige Schnittgut in den nahen Wald geschafft, wo es – ökologisch wertvoll – verrotten kann. Nun haben Knospen und Blüten Platz, um bei Tier und Mensch die Frühlingsgefühle herauszulocken.

Aber das war bei weitem nicht alles! Zwei Elektriker haben verschiedene Reparaturen und Installationen erledigt. Eine Stolperfalle auf dem Campingplatz, ein altes Fundament, wurde mit schwerem Gerät beseitigt. Die Terrasse wurde mit frisch gereinigten Möbeln und verschraubten Sonnenschirmen versehen; kaum erledigt saßen die ersten Gäste bei Kaffee und Kuchen in der Frühlingssonne.

Außerdem unterstützten wir Arbeiten am PC, reinigten Kellerschächte, lackierten Latten für die Sitzbänke und begannen damit, diese wieder anzuschrauben. Und noch einiges mehr haben wir gemacht… . Wir stellten auch zwei Köche. Und mit Schweiß auf der Stirn hat eine Truppe stundenlang Geschirr gespült - nicht nur für die Subbotnik-Truppe sondern als Unterstützung für das ausgebuchte Haus für alle Gäste. Dazu zählte als größte Gruppe ein Chor, der am Samstagabend ein A-capella-Konzert auf der großen Treppe im Foyer gab. Die christlich geprägte klassische Musik aus der Barock-Zeit war nicht jedermanns Sache, sodass zum Beispiel die Jungen lieber einen Spieleabend machten. Aber die Subbotniker als Dauergäste des Hauses freuten sich, mit dem Chor ebenfalls einen jährlich wiederkommenden Dauergast kennenzulernen.

In der Auswertungsrunde, am Sonntag nach dem Mittagessen, kamen einige Hinweise und Kritiken auf den Tisch. Hauptsächlich waren aber sowohl Hotelleitung als auch wir Aktivsten mit den über 300 abgelieferten ehrenamtlichen Arbeitsstunden hochzufrieden! Der nächsten Wochenend-Subbotnik im Ferienpark Plauer See findet am 28. / 29. Oktober statt. Gerne auf ein Wiedersehen!