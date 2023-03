Gedenkfeier für die Freiheitskämpfer der Roten Ruhrarmee

In den Schulbüchern und in den Massenmedien wird verschwiegen, dass ein bewaffneter Aufstand von über 100.000 Arbeitern entscheidend für seine Niederschlagung war. Sie hatten sich hier im Revier zur Roten Ruhrarmee zusammengeschlossen. In der Mehrzahl waren es Bergleute. Sie haben den ersten Anlauf zur Errichtung des Faschismus in Deutschland erfolgreich verhindert, der sich erst 1933 mit Hitler und seinen Hintermännern aus dem Großkapital durchsetzen konnte.

Kämpfer und Kämpferinnen der Roten Ruhrarmee haben damals an der Lippebrücke bei Hamm-Bossendorf die Bevölkerung des Reviers gegen vorrückende Freikorps-Truppen verteidigt. Die SPD-geführte Reichsregierung fiel ihnen in den Rücken. Als blutige Rache ermordeten die Reaktionäre hier 34 Kämpfer und ließen sie am 2. April 1920 in einem Massengrab in der Haard verscharren. Diese Freiheitskämpfer und ihre revolutionären Taten müssen gerade heute, angesichts der akuten Gefahr eines atomar geführten Dritten Weltkriegs und der existenziellen Bedrohung durch die globale Umweltkatastrophe, wieder zu einem Vorbild für die Jugend werden!

Die Rote Ruhrarmee hat nicht nur für Demokratie, sondern auch erfolgreich für den Frieden gekämpft. Schließlich waren es die Nachfolger der Kapp-Putschisten, die mit der Entfesselung des imperialistischen Zweiten Weltkriegs millionenfaches Leid und Zerstörung verursacht haben. Daraus heißt es heute Lehren zu ziehen, um allen Kriegstreibern das Handwerk zu legen. Die Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF gedenkt – unterstützt von der MLPD und ihrer Kinderorganisation Rotfüchse – der Roten Ruhrkämpfer am 2. April um 14 Uhr am „Grab in der Haard“ bei Haltern-Hamm / Bossendorf

Anfahrt:

A52 Ausfahrt Marl-Hamm/Hüls → Carl-Duisberg-Straße → Marler Straße → Haltern-Hamm/Bossendorf. Hier rechts abbiegen in die Straße „Auf dem Hassel“ (Bushaltestelle). Auf dem Parkplatz am Ende der Straße das Auto abstellen, dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad (Gehbehinderte mit Ausweis auch mit dem Auto) ca. 500 m auf dem Forstweg weiter. Treffpunkt in Marl-Hüls: 13.15 Uhr vor dem früheren Supermarkt in der Römerstraße.