ICOR-Solidaritätstag am „Land Day Palestine“: Kundgebung in Berlin

Die meisten Passanten solidarisierten sich zustimmend.

Ibrahim Ibrahim vom Demokratischen Komitee Palästina bekräftigte in seiner Rede auf Arabisch, die wir anschließend auch in Deutsch vortrugen: „Der Tag des ewigen Landes ist ein Gedenktag, ein Gedenktag für den Kampf der Palästinenser. Am ewigen Tag der Erde bekräftigte das palästinensische Volk an allen Orten seiner Präsenz, dass das palästinensische Volk eine integrierte menschliche Einheit ist, die nicht durch die Politik der kolonialen und imperialistischen Länder in alle Teile der Erde zerstreut werden kann."

Angesichts der jahrzehntenlangen Unterdrückung, die aktuell mit der Politik der reaktionär-faschistischen Regierungspolitik in Israel eine neue Qualität erfährt, forderte er: „Was das palästinensische Volk heute als Ergebnis der kriminellen israelischen Besatzungspolitik erleidet, erfordert notwendigerweise, dass alle Völker der Welt und die linken und liberalen Parteien den Kampf des palästinensischen Volkes unterstützen, insbesondere angesichts der Kampagnen einiger Staaten, den Widerstand des palästinensischen Volkes als Terrorismus zu bezeichnen.“

Barbara Riemer von der Kreisleitung der MLPD Berlin-SüdOst überbrachte die Solidarität der MLPD, die seit ihrem Bestehen an der Seite des palästinensischen Befreiungskampf steht: „Üble Verunglimpfung als »Antisemiten« oder offene Angriffe des deutschen Staates bis hin zu zionistisch beeinflussten Gruppen wie den »Antideutschen« können dieser Solidarität niemals Abbruch tun.“

Sie stellte den Bezug zu den aktuellen Massenprotesten in Israel her. Dem Kampf der Arbeiter in Israel um demokratische Rechte und Freiheiten gehört auch unsere Solidarität. Sie führte aus: „»Proletarier aller Länder vereinigt euch!« gilt auch gegenüber der jüdischen und der arabischen Arbeiterklasse und den Massen in Israel! (…) Dieser Weg des Kampfes um nationale und soziale Befreiung des palästinensischen Volkes in Wechselwirkung zum Klassenkampf und des Kampfes um den Sozialismus in Israel in Verbindung mit der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront ist der sicherlich mühevolle, aber einzige Weg in die Zukunft.“

Die Positionierungen verschiedener ICOR-Parteien und Organisationen aus der aktuell erschienenen Online-Zeitung der ICOR, u.a auch der MLPD, stießen auf deutsch und arabisch auf reges Interesse. Trotz durch den Regen stark eingeschränkten Möglichkeiten wurden mehrere Exemplare des Rote Fahne Magazins und einzelne Exemplare der Broschüren "Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder" und "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" verkauft.

Neben mehreren Liedern zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf bereicherte Eckhard von der Straßenrockgruppe „Nümmes“ auch durch das Einheitsfront-Lied die Kundgebung kulturell. In weiteren Redebeiträgen wurde die Resolution der 4. Weltkonferenz der ICOR verlesen und der Bezug zum Kampf gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs gezogen. Der kurdische und der palästinensische Befreiungskampf sind Teil dieses Kampfes.

Wir sind uns noch nicht in allen Fragen einig – aber die Kundgebung stärkte unseren Optimismus und die Solidarität, die wir auch im Aufbau der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront und zu den Jugendkonzerten am 6. Mai 2023 auf dem Hermannplatz und mit der Band Gehörwäsche am 21. Juni 2023 im Rahmen von „Fete de la musique“ ausbauen wollen.

Die Online-Zeitung „Der palästinensische Befreiungskampf“ in verschiedenen Sprachen