Hunderte Menschen aus mehreren Gemeinden protestierten am Dienstag i mWarri South West Kommunalgebiet im nigerianischen Bundesstaat Delta State gegen Lecks in einer Ölpipeline und die immensen Schäden, die für Mensch und Umwelt entstehen. Sie haben der staatlichen Ölgesellschaft NEPL ein Ultimatum gestellt und fordern die Behörden auf, endlich aktiv zu werden und die Vergiftung zu stoppen und die Menschen entsprechend der Gesetze zu entschädigen. Die Trans Forcados Pipeline (TFP) wurde Anfang der 1960er Jahre gebaut und ist seit langem Schrott und hält den Druck des Erdöls nicht Stand. An dem Protest waren auch viele Jugendliche und Frauen beteiligt.