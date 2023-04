Kapatid verkauft Zwiebeln der Familie eines politischen Gefangenen

Die Organisation von Familien und Freunden von politischen Gefangenen in den Philippinen, KAPATID, hat eine Aktion ins Leben gerufen, um den politischen Gefangenen Leopoldo Caloza und seine Familie zu unterstützen und um seinen Kindern und Enkeln zu helfen. Die Familie von Leopoldo Caloza, 65, hat mit der Ernte von roten Zwiebeln auf einem kleinen Feld in San Jose, Nueva Ecija, begonnen. Es sind bisher etwa 1000 Kilo zusammengekommen. Leopoldos Frau Juliet war ein beliebtes Mitglied bei KAPATID. Bevor sie am 15. Januar 2022 mit 64 Jahren verstarb, nahm sie oft an unseren Sitzungen in Manila teil. Oft besuchte sie ihren Mann im Muntinlupa Gefängnis und brachte ihm und den anderen Gefangenen Taschen voll Gemüse von ihrer Farm mit. Als langjähriger Aktivist ist Leopoldo nun seit 16 Jahren im Gefängnis und musste vor zwei Wochen wegen gesundheitlichen Problemen ins Gefängniskrankenhaus. Sein Enkel Dex ist nun für die Farm zuständig. Sein Sohn, der Vater von Dex, ein leitender Aktivist von Bayan Muna, wurde 2006 von Regierungssoldaten erschossen. Wir haben nun die Aktion RESCUE BUY (Rettungsverkauf) ins Leben gerufen, in Erinnerung an Juliet und um die Familie Caloza und Leopoldo zu unterstützen.