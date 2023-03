Warnstreik von ver.di und EVG

Karlsruhe: Eindrucksvoller Demonstrationszug zum Hauptbahnhof

„Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!“ Kämpferisch erscholl diese Parole der Arbeiterbewegung am Streiktag von EVG und Verdi am 27. März auf dem Karlsruher Marktplatz.

Korrespondenz