König Charles III. spricht vor dem Parlament

In seiner Rede ging er unter anderem auf die „guten Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien“ ein. Er betonte außerdem die Führungsrolle Deutschlands und Großbritanniens bei der Unterstützung für die Ukraine im Krieg.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas dankte wiederum in ihrer Rede für den „unverzichtbaren und großen Beitrag des vereinigten Königreichs“ zur Befreiung Europas vom „Nationalsozialismus“. Frau Bas sei allerdings eine Stunde Nachsitzen in Geschichte angeraten: Den größten Beitrag zur Befreiung Europas vom Hitlerfaschismus leistete die damals sozialistische Sowjetunion unter der Führung Josef Stalins, die den Kampf bis nach Berlin führte.

Tatsächlich zeigen sich die „guten Beziehungen“ aktuell im Hauen und Stechen der deutschen und britischen Imperialisten um den “Brexit“ und seine Folgen. Eine Führungsrolle nehmen sie tatsächlich in der Lieferung schwerer Waffen für das reaktionäre Selenskyj-Regime in der Ukraine ein. Aktuell liefert der deutsche Imperialismus seinen schweren Kampfpanzer Leopard II und der britische den schweren Kampfpanzer Challenger - zur Freude der Rüstungsindustrie beider Länder, die damit ihre US-amerikanischen Konkurrenten ausgestochen haben.

Während sich Charles III. noch leutselig dafür bedankte, dass man ihn beim gestrigen Dinner nicht wie beim „Dinner for one“ sitzen gelassen habe, werden sich die Massen in Deutschland fragen, wer die Kosten dieses Staatsbesuchs eines schwerreichen Monarchen, der noch dazu in der eigenen Politik nichts zu sagen hat, tragen wird … .