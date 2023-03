Kopenhagen: Müllarbeiterstreik endet nach einer Woche

Am Montag nahmen in Kopenhagen die Müllarbeiter wieder ihre Arbeit auf, nachdem sie eine Woche gestreikt hatten und der Müll sich in den Straßen stapelte. Hintergrund des selbständigen Streiks der rund 550 Arbeiter waren Änderungen in den Arbeitsbedingungen, nachdem die privaten Müllfirmen von einer kommunalen Gesellschaft abgelöst worden waren. Die Müllarbeiter befürchten, durch die Änderungen zu längeren Arbeitszeiten gezwungen zu werden. Ein Gericht hatte den Streikenden mit hohen Strafen gedroht, wenn sie nicht die Arbeit umgehend wieder aufnehmen.