Berlin-Marienfelde

Mercedes: EE Compartment – für zehn Tage nach Hause geschickt

Bereits am 6. März schloss die Werksleitung von Mercedes in Marienfelde mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung, wonach rund 60 Beschäftigte im Bereich EE Compartment am 9. und 10. März und in der Woche vor und nach Ostern nach Hause geschickt werden.

