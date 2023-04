Montagsaktion Zollernalb morgen in Balingen

Wie bereits im März steht die Solidarität mit der Streikbewegung im Öffentlichen Dienst der EVG sowie der Textiler in der IG Metall im Mittelpunkt. Die gewerkschaftlichen Kämpfe verbreitern sich. Die Staatsverschuldung in Deutschland ist erneut auf ein Rekordhoch geklettert. Dies und die weltweiten wahnwitzigen Rüstungsausgaben machen deutlich, dass sich die Lohnforderungen im öffentlichen Dienst auch gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten richten. Ob in Tailfingen, Ebingen, Balingen oder Reutlingen, die zunehmenden Kämpfe sorgen für Frühlingsgefühle in der Arbeiterbewegung, stärken Selbstbewusstsein und Organisationskraft. Entsprechend dem internationalistischen Selbstverständnis der Montagsaktion sind auch Rede oder Kulturelle Beiträge zu den europaweiten Streiks erwünscht.