Jetzt ist es uns nicht nur verboten, schlecht über den Krieg und die Kriegsverbrechen zu sprechen, sondern auch negativ über die Vergangenheit der Soldaten. Denn PMC (Private Military Company) Wagner hat sich für ein Gesetz eingesetzt, das seine Mitarbeiter vor Kritik schützt.

Zuvor hatte Wagner massiv Gefangene aus Gefängnissen abgeholt und an die Front geschickt. Sie haben es satt, dass sich die Medien auf die Tatsache konzentrieren, dass ihre „Verteidiger des großen Russlands und der russischen Welt“ Vergewaltiger, Mörder und Diebe sind, die für sechs Monate Arbeit in PMCs an der Front amnestiert werden. Denken Sie jetzt daran, dass ein Soldat ein ehemaliger Verbrecher ist, ist es in Russland nun eine Straftat.