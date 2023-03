REBELL-Sonntag in Ulm am 2. April

Wir werden uns auf die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz in Thüringen vorbereiten. Sie findet vom 31. August bis 3. September 2023 statt. Hier werden kämpferische Bergarbeiter und ihre Delegationen aus bisher 44 Ländern erwartet. Es werden auch Delegationen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen und Arbeiter anderer Branchen (z. B. Stahlarbeiter) teilnehmen. Die Konferenz verbindet Arbeiterkämpfe weltweit, gegen Weltkriegsvorbereitung und Umweltkatastrophe. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter! Der REBELL unterstützt die Konferenz und den anschließenden Weltkongress der Antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront. Wir machen uns schlau über die Bedeutung, was die Bergarbeiterkonferenz mit den aktuellen Streiks zu tun hat und gewinnen Jugendliche und Bergleute dafür. Wir haben die tolle Aufgabe, ein großes Transparent für die Konferenz zu malen. Ihr seid also gefragt.

Wir werden mit "Kampfsport International" trainieren.

Wir werden Erfahrungen austauschen über die REBELL-Arbeit in unseren Städten und über die Vorbereitung des Rebellischen Musikfestival. Dazu gehört auch die schöne Aufgabe, den Backstage-Bereich vorzubereiten.

Und wir werden gemeinsam kochen und uns kennenlernen.

Zum Tohum Kulturverein kommt ihr, wenn ihr am Hauptbahnhof Ulm über den Bahnübergang geht und dann in die Bleichstraße rechts gegenüber einbiegt. Es gibt Baustellen, deshalb müsst ihr ggf. einen Bogen machen. Man erreicht den Eingang aber trotzdem. Es gibt Parkplätze vor dem Raum. Der Tag kostet für Miete, Essen und Getränke 7 € / Person.