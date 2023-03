Schwimmendes LNG-Terminal vor der Küste Rügens verhindert!

Dieser Plan konnte vom Widerstand der Menschen durchkreuzt werden! Der Plan richtet sich gegen den Schutz des sensiblen Ökosystems Ostsee und die gesamte touristische Infrastruktur und damit auch gegen eine wichtige Lebensader der Menschen auf Rügen. Das LNG-Gas ist nicht nur in seiner Gewinnung mit die dreckigste fossile Energie, sondern auch im Prozess der Aufbereitung. Dieser ist mit der Verschmutzung des Meerwassers mit Chlor, Dreck, Gestank und Lärm verbunden. Der Widerstand gegen das LNG-Terminal wird maßgeblich von der BI "Lebenswertes Rügen" organisiert, die auch aktiv war bei der Widerstandsaktion gegen den LNG-Tanker in Lubmin. Die BI lehnt die Zusammenarbeit mit "Querdenkern", die sich in der Sache auch betätigen, strikt ab.

Seitdem dieser zuerst von RWE und Bundesregierung geheim gehaltene Plan bekannt wurde, entwickelte sich eine Protestwelle dagegen. Es wurden Protestkundgebungen veranstaltet, die Bürgermeister der Orte auf Rügen lehnen diese Pläne einheitlich ab, eine Petition mit bisher 200.000 Unterschriften wurde initiiert. Sie kann unter change.org unterstützt werden.

Beispielhaft zeigt der ganze Vorgang, wie hinter der Ausschaltung von Einspruchsmöglichkeiten im LNG-Gesetz die offene Diktatur der Monopole zur Zerstörung der natürlichen Umwelt hervortritt. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, die sich noch im September 2022 für eine LNG-Plattform vor der Küste Rügens ausgesprochen hat, machte eine Kehrtwende und positioniert sich jetzt angesichts des Volkswiderstands gegen das Terminal vor Rügen. Allerdings erstmal nur, um alternative Plätze auf Rügen, auf hoher See oder in Rostock zu finden.

Hier muss der Widerstand weitergehen. Die Alternative muss heißen: Verbot von Fracking und LNG-Aufbereitung überall! Entwicklung des systemverändernden Kampfs um die Einheit von Mensch und Natur! Sofortige Konzentration auf Ausbau erneuerbarer Energien!