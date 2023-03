Seoul: Gewerkschafter demonstrieren gegen Regierung

Eine hohe Spende aus der Versicherungswirtschaft an die CDU bringt Parteichef Friedrich Merz in Erklärungsnot. Die Deutsche Vermögensberatung AG hatte ihm vorletzte Woche eine Spende in Höhe von 100.000 Euro "übergeben", berichten abgeordnetenwatch.de und DER SPIEGEL unter Berufung auf den Konzern. Am Tag des Spendeneingangs, am 14. März 2023, kam es den Recherchen zufolge zu einem Treffen zwischen dem CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz und DVAG-Vorstandsmitglied Helge Lach im Konrad-Adenauer-Haus. Die DVAG erklärte, bei dem Treffen habe es sich "um die bereits verifizierte Spendenübergabe" gehandelt. Weder CDU noch DVAG wollten sich zu den genauen Umständen der Übergabe äußern. Solche "Spenden" haben bei CDU-Vorsitzenden bekanntlich gute Tradition. Man erinnere sich nur an Helmut Kohl und Koffer voller Geld ...