Solidarität mit Andreas Tadysiak

Lieber Andreas, wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Veranstaltug in Kassel zur Vorstellung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz am 28.3.23 haben gehört, das dir und deiner Frau die Wohnung in einer Zechensidlung unerwartet und kurzfristig gekündigt wurde. Wir sehen das als einen politischen Angriff auf die Internationale Bergarbeiterkonferenz, für die du eine wichtige Rolle als Ansprechpartner und Koordinator spielst. Die VIVAWEST darf damit nicht durchkommen und sie wird nicht durchkommen! Wir erklären die uneingeschränkte Solidarität mit dir und Ingrid und werden deinen Fall weiter bekanntmachen. Viel Erfolg.