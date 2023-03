Wir sollen für "höhere Gewalt" verantwortlich sein

Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass Vorgesetzte sehr empfindlich reagieren, wenn man trotz Streik zu spät zur Arbeit kommt oder überhaupt nicht arbeiten kann. Ich wurde diesbezüglich harsch darauf hingewiesen, dass ich - selbst wenn die Bahn ausfällt - dafür zu sorgen hätte, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Bei meiner letzten Stelle bei einem Pflegedienst hatte ich noch das Glück, dass wenigstens die S-Bahn fuhr, als die Rheinbahn gestreikt hat.

Es scheint im Dumpinglohnbereich so üblich zu sein, die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem Fall für höhere Gewalt verantwortlich zu machen. Für viele Beschäftigte - gerade im Dumpinglohnbereich – ist der Streik am Montag mit großen Herausforderungen und Repressalien verbunden. Trotzdem begrüßen es die meisten von ihnen, dass für angemessene Bezahlung gestreikt wird, und sie werden dadurch hoffentlich dazu ermuntert, sich zu organisieren und ebenfalls zu streiken.