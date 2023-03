Westbank: Seit Wochen streiken Lehrerinnen und Lehrer

Seit dem 5. Februar sind die staatlichen Schulen in den Palästinensergebieten im Westjordanland geschlossen, weil die Lehrerinnen und Lehrer streiken. Die Lehrer fordern, dass die versprochene Lohnerhöhung gezahlt wird. Zudem fordern sie von der Palästinenserbehörde das Recht ein, ihre Gewerkschaft demokratisch zu wählen, was die Behörde verweigert. Hintergrund ist, dass die Palästinensische Autonomiebehörde 2021 die Löhne der Beschäftigten um 20 Prozent gekürzt hat. Als dann Anfang Februar klar wurde, dass es keine Lohnerhöhung ab Januar geben würde, begann der Streik. In den vergangenen Wochen ging die Polizei immer wieder brutal gegen protestierende Lehrer vor. Jetzt droht sie den Streikenden mit Entlassung.