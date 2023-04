Wichtige Ergänzungen zum Sommercamp-Flyer

Das Motto ist „Glück auf! Wir werden alle Kumpel“. Das heißt: Volle Verantwortung für den Erfolg der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Thüringen! Passend dazu üben wir in einer Kulturgruppe Ausschnitte aus der großen Revue zum Bergarbeiterstreik 1997 ein.

Leider sind im Übergang vom Text zur Gestaltung des Flyers Fehler passiert. So fehlt das Kästchen zum Ankreuzen, ob man auf das Jugendcamp oder das Kindercamp möchte.

Es gibt auch die Möglichkeit, sich zur Kanutour anzumelden. Diese findet vom 31. Juli bis 2. August, also in der zweiten Woche statt. Jugendlich ab dreizehn Jahre können teilnehmen und sie kostet 55 Euro extra. Die Kanutour ist ein Abenteuerausflug in die Natur und sehr zu empfehlen! Wir bitten euch, die Angaben bei der Anmeldung auf den Flyer zu schreiben.

Besonders wichtig: Das Sommercamp bietet wieder einen Rabatt für die Anmeldung mehrerer Kinder einer Familie an! Bei Anmeldung von zwei Kindern (unter 14 Jahre) gibt es 10 Prozent Gesamtrabatt. Bei drei Kindern sind es 20 Prozent. Bitte gebt nach Möglichkeit diese Anmeldungen zusammen ab.

Wir möchten uns für diese Fehler entschuldigen und bitten euch, Freunde und Familien, die mitfahren wollen zu informieren.

