Wohnungskündigung von VIVAWEST gegen Andreas Tadysiak ist vom Tisch

Dubiose Heizkostennachzahlungen, Vernichtung von Zechenwohnungen, willkürliche Kündigung durch VIVAWEST – was steckt dahinter und was können wir dagegen tun? Das ist ein Thema der Veranstaltung am 18. April.

Herzlichen Glückwunsch und Dank für die große Solidarität mit unserem Kumpel Andreas Tadysiak, den VIVAWEST fristlos auf die Straße setzen wollte. Nach öffentlichem Druck von Nachbarn sowie 25 Gruppen, Parteien und Einzelpersonen aus dem In- und Ausland hat dieses Tochterunternehmen von RAG und IG BCE die Kündigung für „unwirksam" erklärt. Eine Entschuldigung steht noch aus. Wir bleiben dran! Hier noch eine Solidaritätserklärung aus Kassel.

Unsere Gruppe im Vestischen Kreis Recklinghausen will weitere Konferenzteilnehmer aus den Bergbauländern USA, Kanada und England gewinnen und vor Ort betreuen. Wir mobilisieren breit zur Teilnahme vom 31. August bis 3. September in Thüringen, stellen Brigadisten für die Vor- und Nachbereitung (27.-31. August, 4. September) und sammeln Spenden für internationale Flugkosten. Auch alle anderen Beiträge sind willkommen. Hier wird jede und jeder mit ihren und seinen Fähigkeiten und Ideen gebraucht!

Am Sonntag 2. April 14:00 Uhr findet am „Grab in der Haard" bei Hamm-Bossendorf das traditionelle Gedenken an die Freiheitskämpfer der Roten Ruhrarmee statt. Weitere Treffen bei St. Konrad in Marl-Hüls jeden dritten Dienstag im Monat 18:30 Uhr am 16.05., 20.06., 18.07. und 15.08.2023.