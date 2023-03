Zehntausende Menschen feierten Newroz

Es waren deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in den letzten Jahren, sicher auch wegen der aktuellen Entwicklung in der Türkei. Dort gibt es bestimmte Polarisierungen. Viele äußerten die Hoffnung, dass Recep Tayyip Erdoğans Zeit als Präsident ablaufen wird. Aber das wird sicher nicht so einfach bei diesem gerissenen Faschisten.

Im Zentrum stand die Kritik am Umgang mit den Erdbenbenopfern in der Türkei. Ebenso wurden die Angriffe der türkischen Armee auf Rojava, die auch während des Erdbebens weitergingen, angeprangert. Beiträge richteten sich sowohl gegen die Unterdrückung in der Türkei als auch gegen die verschärfte Repression gegen kurdische Vertreter in Deutschland.

Der Informationsstand der MLPD traf auf großes Interesse. Vielfach wurde die auf Türkisch übersetzte Broschüre zu den Hintergründen des Ukrainekriegs vertrieben. Eine ganze Reihe weiterer grundsätzlicher Literatur aus der Reihe Revolutionärer Weg wechselte ebenso den Besitzer wie Schriften von Mao Zedong und Lenin. Vor allem junge Menschen waren an grundsätzlicher Literatur interessiert. Einige erklärten ihr Interesse an einer Mitgliedschaft in der MLPD und wir tauschten die Adressen aus.

Während Vertreter der SPD, der Grünen und auch der Linkspartei ein Grußwort halten durften, wurde dies der MLPD verweigert.